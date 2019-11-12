أولى حلقات الموسم الثالث من Criminal Confessions تعرض في ديسمبر المقبل

الثلاثاء 12 نوفمبر 2019

Criminal Confessions

أعلنت شبكة Oxygen عن عودة الموسم الثالث من مسلسل Criminal Confessions، ومن المقررأن يبدأ العرض في 7 ديسمبر المقبل.



تدورأحداث المسلسل حول كيفية تحقيق العدالة مع إبراز دور المحققين الذين يسعون دائما إلى الوصول إلى تحقيق العدالة من خلال تعامل الشرطة مع المجرمين، المسلسل ضمن سلسلة الجريمة الغامضة من إنتاج المنتج ديك وولف.

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المسلسل من بطولة تايلرهايس، نوح ستاجز، كاهلو دي جيسوس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale ".

كما عرضت شبكة Oxygen مسلسلها التلفزيوني Smiley Face Killers: The Hunt for Justice، في 19 يناير الماضى.