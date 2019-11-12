جوارديولا يستهدف ضم ديمبلي لتعويض نجم السيتي

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أحمد الغريبالإثنين 2019/11/11 10:26 م بتوقيت أبوظبي
ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي
قالت تقارير صحفية إن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، حريص على التعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي، جناح برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/ كانون الثاني المقبل.
السيتي عانى على مستوى مركز الجناح الأيسر بعد إصابة الألماني ليروي ساني، ولم يجد جوارديولا الحلول القادرة على تغيير النتيجة في المباريات الكبيرة مؤخرا، التي كان آخرها أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي وخسرها بنتيجة 3 - 1 (الأحد).
ونقل موقع "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزي، المهتم بأخبار أندية مدينة مانشستر، عن تقارير إسبانية، أن جوارديولا يسعى لتعويض غياب الجناح الألماني المصاب بالتعاقد مع ديمبلي خلال الميركاتو الشتوي.
وأضاف الموقع أن تعاقد السيتي مع ديمبلي لن يكون صعباً، في ظل رغبة اللاعب في الخروج من برشلونة، بعد انخفاض دوره مع الفريق، وابتعاده عن التشكيلة الأساسية للبلوجرانا.
وأوضح المصدر ذاته أن المدرب الكتالوني يرى أنه قادر على إعادة اكتشاف ديمبلي، وأن اللاعب بإمكانه استغلال كل إمكاناته وتحقيق تطلعاته حال انضمامه لصفوف الفريق السماوي.
وعقب خسارته أمام ليفربول، تراجع السيتي للمركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 25 نقطة، مبتعداً بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة وحيدة عن تشيلسي وليستر سيتي صاحبي المركزين الثاني والثالث.
يذكر أن ساني قبل إصابته، كان حريصاً على الرحيل عن صفوف "السيتيزنس" في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بسبب عدم مشاركته أساسياً مع الفريق، وكان قريبا من الانتقال لبايرن ميونيخ الألماني الذي ما زال حريصاً على ضمه.
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