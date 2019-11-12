صلاح يرفض طلب ليفربول ويصر على الانضمام لمعسكر الفراعنة

تسود حالة من القلق داخل أروقة نادي ليفربول الإنجليزي، بسبب الانضمام المرتقب للمصري محمد صلاح جناح الفريق، إلى معسكر "الفراعنة" استعداداً لمواجهتي كينيا وجزر القُمر ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2021 التي تستضيفها الكاميرون.

صلاح يعاني من الإصابة منذ تعرضه لضربة قوية في الكاحل أثناء مواجهة مانشستر يونايتد الشهر الماضي، التي أبعدته عن معسكر منتخب مصر الماضي الذي واجه فيه بوتسوانا ودياً.

وبدا أن اللاعب لايزال يعاني من الإصابة، بعد استبداله في منتصف الشوط الثاني من مواجهة مانشستر سيتي، أمس الأحد بالجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد أن سجل هدفا بفوز فريقه 3-1.

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ووفقا لما ذكرته شبكة "ESPN" الأمريكية، فإن ليفربول لديه الآن مخاوف كبيرة بشأن إصابة صلاح وكان يريد الاطمئنان على حالة اللاعب أولاً، قبل انضمامه لمعسكر منتخب مصر.

وكشفت الشبكة عن أن إدارة الريدز سعت للإبقاء على صلاح داخل مقر تدريبات النادي في ميلوود لمتابعة حالته وإجراء بعض الفحوصات، لكن نجم منتخب مصر أصر على الانضمام لمعسكر الفراعنة وإجراء الاختبارات مع الفريق الطبي لمنتخب مصر.

وكان حسام البدري اختار صلاح للانضمام لمعسكر المنتخب رفقة 4 لاعبين آخرين، وهم كل من محمد النني (بشكتاش)، وأحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون)، ومحمود عبدالمنعم "كهربا" (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (أستون فيلا الإنجليزي).

يذكر أن صلاح، صاحب الـ27 عاماً، شارك في 17 مباراة في كل المسابقات خلال الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 5.