أول قرار من الزمالك تجاه لاعبه الراحل علاء علي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك المصري أول قرار تجاه لاعبه السابق علاء علي الذي وافته المنية يوم الإثنين.

وتوفي علاء علي، نجم الزمالك السابق، عن عمر يناهز 31 عاما، بعد معاناة مع المرض، حيث أجرى مؤخرا جراحة في المخ وتوفي متأثرا بها.

وقرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور تخصيص معاش شهري لأسرة اللاعب الراحل، على أن يقام عزاء له يوم الخميس المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالجيزة.

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وكان علاء علي أحد أبرز لاعبي الزمالك خلال مراحل قطاع الناشئين، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2007 مع المدرب السويسري ميشيل دي كاستال، ولعب خلال مسيرته لفرق المصري وسموحة وطلائع الجيش ووادي دجلة وبتروجت .

وكان موسم 2009 - 2010 أحد أبرز المواسم في مسيرة علاء علي، حيث نجح رفقة الرباعي حازم إمام وحسام عرفات ومحمد إبراهيم وأحمد الميرغني في قيادة الزمالك للهروب من أزمة النتائج السلبية، حيث كان الفريق مهددا بالهبوط من الدوري المصري للمرة الأولى في تاريخه، بسبب عملية الإحلال والتجديد التي كان يمر بها وقتها.

وتمكن علاء برفقة زملائه الشباب تحت قيادة المدرب حسام حسن، في انتشال الفريق الأبيض من المركز 13 بفارق الأهداف عن الجونة صاحب المركز 14 وقتها أول المراكز المؤدية للهبوط، والتقدم في جدول الترتيب عبر الانتصارات المتتالية لينهي المسابقة في المركز الثاني خلف الأهلي بطل المسابقة.