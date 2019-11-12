فيديو.. كتيبة جوارديولا ترفع شعار "لا للاستسلام" بعد ثلاثية ليفربول

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعرض مانشستر سيتي للخسارة بنتيجة 1-3 أمام مضيفه ليفربول على ملعب أنفيلد، مساء الأحد، في قمة الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب خسارته أمام ليفربول تراجع السيتي، حامل لقب "البريمييرليج"، إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، برصيد 25 نقطة، مبتعدا بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر، ونقطة وحيدة عن تشيلسي وليستر سيتي صاحبي المركزين الثاني والثالث.

لكن جوارديولا ولاعبو السيتي أعلنوا التحدي واستعدادهم لتكرار سيناريو الموسم الماضي الذي عوض فيه الفريق السماوي فارق 7 نقاط مع ليفربول وفاز باللقب في النهاية.

"العين الرياضية" ترصد بالفيديو تصريحات كتيبة الفريق السماوي بقيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا التي جاءت جميعها في اتجاه واحد يرتكز على عدم الاستسلام والاستعداد للقتال حتى النهاية.