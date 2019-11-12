تاريخ السوبر الإسباني يضمن إقامة كلاسيكو بين الريال وبرشلونة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفرت قرعة النسخة الجديدة من كأس السوبر الإسباني عن وقوع ريال مدريد أمام فالنسيا، وبرشلونة مع أتلتيكو مدريد، في الدور نصف النهائي.

البطولة تقام لأول مرة بالسعودية، حيث يحتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ولأول مرة أيضا بمشاركة 4 فرق.

فالنسيا يصطدم بريال مدريد يوم 8 يناير/كانون الثاني المقبل، بينما تقام المباراة الثانية بين برشلونة وأتلتيكو في اليوم التالي، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 12 من نفس الشهر.

وتحمل القرعة مفارقات تاريخية، تضع الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة في النهائي، حيث إن أتلتيكو لم يسبق له الفوز على البارسا في البطولة، كما أن فالنسيا لم يتغلب على الريال أيضا.

كذلك تحمل القرعة مفارقة عكسية، حيث إن فالنسيا حقق لقبه الوحيد على حساب برشلونة، كما أن أتلتيكو حقق لقبيه الوحيدين على حساب الريال.

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ويشارك برشلونة بصفته حامل لقب الدوري فيما يشارك فالنسيا كبطل الكأس، بينما تمت دعوة أتلتيكو والريال، بصفتهما ثاني وثالث ترتيب "الليجا"، حيث تنص لوائح البطولة بنظامها الجديد على مشاركة بطل ووصيف الدوري والكأس، غير أن حصول البارسا على لقب الدوري ووصافة الكأس معا، منح المقعد الرابع للريال.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم في وقت سابق أن النسخة المقبلة من كأس السوبر الإسباني ستُقام في مدينة جدة السعودية، قبل أن يعلن أن المملكة ستستضيف البطولة لـ3 سنوات.

يذكر أن برشلونة هو أكثر الفرق تتويجا بلقب السوبر الإسباني (13 مرة)، يليه ريال مدريد (10 مرات)، بينما حصل عليه أتلتيكو مرتين، وفالنسيا مرة واحدة.

"العين الرياضية" تستعرض في الفيديو التالي جانبا من تاريخ كأس السوبر الإسباني، الذي ينبئ بمباراة كلاسيكو بين الريال والبارسا في النهائي.