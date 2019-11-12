مروان خوري يتعرض لوعكة صحيّة.. وهذا ما كشفه

Nov 12, 2019
اعتذر الفنان الشامل مروان خوري من محبيه في سلطنة عمان بعد ان كان من المفترض ان يشارك اليوم الثلاثاء في جلسة خاصة ولكن للأسف لدواعي صحية تعذّر ذلك مع التأكيد إلى أنه سيلتقي بجمهوره يوميّ ١٤و١٥ مع الأوركسترا السمفونية بدار الاوبرا السلطانية.
وكتب “خوري” على حسابه على انستغرام: “أعزائي كان من المفترض ان أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة ولكن للأسف لدواعي صحية تعذّر ذلك مع التأكيد انني سألتقي بكم بمشيئة الله يوميّ ١٤و١٥ مع الأوركسترا السمفونية بدار الاوبرا السلطانية. وعذراً مجدداً”.
بدورها كتبت صفحة دار الأوبرا السلطانية مسقط على انستغرام انه تم الغاء جلسة القهوة والتمر مع مروان خوري لأسباب صحية وقالت: “جمهورنا الكريم
نود التنويه بأنه تم إلغاء جلسة القهوة والتمر مع الفنان مروان خوري المزمع اقامتها اليوم في دار الأوبرا السلطانية مسقط وذلك بسبب ظروف الصحية ويرجى العلم بأن الفنان في فترة تعافي حاليا ليطل على جمهوره العزيز على خشبة مسرح دار الأوبرا السلطانية يومي الخميس والجمعة بتاريخ ١٤،١٥ نوفمبر الجاري”.
من جهة أخرى، يعمل الفنان الشامل مروان خوري على أغنية جديدة بالفصحى من المتوقع أن تبصر النور قريباً.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقدم فيها “خوري” عملاً بالفصحى، حيث سبق له وقدّم مطلع “كل القصايد” الأغنية التي يستهلها ببيتين شعريين للشاعر الجاهلي عنترة بن شداد.
نذكر ان “خوري” كان قد أحيا ثلاث حفلات في قاعة مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في 7 و 8 و 9 نوفمبر الحالي تكللت جميعها بالنجاح الكبير.
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