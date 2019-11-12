حواديت الشانزلزية.. قتيل و5 مُجرمات في بدايته المُشوّقة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت قناة MBC 4 عرض أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزلزية"، ضمن سياسة جديدة تتبعها شركات الإنتاج بطرح مسلسلات خارج الموسم الرمضاني.

ومنذ بدء الحلقة الأولى من المسلسل؛ استطاع أن يثبت تميزه؛ إذ تبدأ الأحداث باكتشاف جثة رياض والذي يجسد دوره الفنان الأردني إياد نصار، فيما تتخذ الأحداث بعد اكتشاف الجثة منحنى مختلفًا عما اعتاد عليه المشاهدون، فعادة مع وقوع جريمة في بداية أي عمل تبدأ التحقيقات للكشف عن القاتل ضمن إنكار الجميع، إلا أن الأمر اختلف هنا، فبعد الكشف عن الجثة يجسد المحقق محمود سليم "إداورد" أمام 5 سيدات تربطهن علاقات مختلفة برياض، يعترفن جميعهن بقتله وسط حيرة المحقق وتأكده أن القاتل سيدة واحدة فقط.

تتسارع الأحداث في الحلقتين الأولى والثانية لتكشف عن شخصية رياض الذي تبرّأت منه والدته واعتبرته ميتًا قبل مقتله بـ 15 سنة، ليتضح أن رياض شخصية مؤذية لديه العديد من الأعداء خاصة من الجنس اللطيف.

ومنذ اللحظة الأولى للعمل؛ يكتشف المشاهد أن رياض لديه مشكلة مع النساء لاسيما وأن والدته كانت سببًا في دخوله السجن مع زوجها "عمه شقيق والده" الذي ارتبطت به بعد وفاة زوجها، مُعتبرة أن سجنها لابنها قد يُحسّن تربيته بسبب سوء أخلاقه، الأمر الذي يجعل رياض شخصية حاقدة ومنتقمة يبدأ رحلته مع الشر من والدته وزوجها.

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وبذلك يتوقع المشاهد أنه أمام عمل بوليسي درامي مميز، مليء بالأحداث والتفاصيل، من المتوقع أن يحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا خاصة أنه يعتمد على انتهاء كل حلقة بلغز وسؤال محير، وهو الأسلوب الذي اتبعته بعض المسلسلات المصرية مؤخرًا وكانت سببًا في نجاحها مثل "نيران صديقة"، "السبع وصايا"، "جراند اوتيل".

كما لفت انتباه الجمهور اعتماد شارة البداية على وجود اسم الفنان إياد نصار فقط، دون ذكر بقية الأبطال، ليتم كتابة أسمائهم في تتر النهاية.

ويُشارك في بطولة المسلسل إلى جانب إياد نصار كل من داليا مصطفى، أنجي المقدم، مي سليم، إداورد، أماني كريم، مريم أمين، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، عمر الشناوي، وهو من تأليف نهى سعيد وأيمن سليم، وإخراج مرقس عادل.