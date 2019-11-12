منى زكي في أول مشاهدها بفيلم "العنكبوت"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: نشر المخرج أحمد نادر جلال صورة الإطلالة الأولى للفنانة منى زكي بفيلم "العنكبوت" المقرر انتهاء تصويره في شهر ديسمبر المقبل لطرحه في دور العرض السينمائية في العام القادم. وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام" حيث علق كاتبًا: "ملكة الملكات، الوحيدة منى زكي، فيلم العنكبوت".

يشار إلى أن تصوير العمل سيتم كاملاً داخل مصر. وهو يجمع في بطولته أحمد السقا، ومنى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي وزكي فطين عبد الوهاب، وهو من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ومن إنتاج وليد صبري.

