شكرا لقرائتكم خبر عن شانيا توين تقدم استعراضات غنائية راقصة في حفل American Music Awards والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة العالمية شانيا توين البالغة من العمر ( 54 عاما ) في حفل " American Music Awards " لعام 2019 و المقرر إقامته في 24 نوفمبر الجارى، حيث أعلن القائمون علي الحفل أن توين التي تحظي بشعبية جارفة حول العالم ستقدم " Medley " من أجمل الاغنيات التي قدمتها طوال مسيرتها ، اضافة الي الاستعراضات الراقصة .

يذكر أنه ستشارك في الحفل سيلينا جوميز و كاميلا كابيلو و دوا ليبا وأنضمت للقائمة كل من ليزو و بيلي إيليش .

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من جهه اخري سيتم تكريم النجمة العالمية تايلورسويفت فمن المقرر أن تنال جائزة " Artist of the Decade " وذلك في حفل " American Music Awards " لعام 2019، وستقدم عدد من أشهر أغانيها " Medley " خلال الحفل، وجاء اختيار تايلورسويفت لنيل جائزة " Artist of the Decade " كونها استطاعت أن تقدم جولات غنائية ناجحة في أماكن متفرقة حول العالم، إضافة إلي تحقيق أغنياتها مراكزمتقدمة في الرسوم البيانية الخاصة بالموسيقي حول العالم .