شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثالثة لرحيل محمود عبدالعزيز.. شاهد مقبرة الفنان الراحل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتحرص الإعلامية بوسى شلبى زوجته ونجله الأكبر على زيارته فى المقابر ووضع الزهور على قبره سنويا وقراءاه القرآن كل عام . ونشأ الفنان الراحل محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديداً بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن أنطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتشف السبعينات . وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبدالعزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهته ونجوميته الا انه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصاله بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة ، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته. Advertisements

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