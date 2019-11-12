شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أحدث صور للفنانة الكبيرة نادية لطفى فى المستشفى بالمعادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حساب منسوب للنجمة الكبيرة نادية لطفي، عبر موقع "فيس بوك"، أحدث ظهور لها داخل المستشفى، مع الفنان سمير صبرى، وعلق الحساب على الصورة :" الزميل الصديق الوفى الجميل العمر الحلو فى زيارتى اليوم وأعلن أننى شفيت بلقائه (نادية لطفى)".

كما نشرت صورة أخرى بصحبة الإعلامية سهير جودة، قائلة :" كلما التقيت بالوجه المميز زاد إيمانى بالوفاء والرقة والحنان هو وجه سهير جوده يحمل هذه المشاعر ادامها الله عليها وعليكم الله يسعدها مع كل الحب والاحترام".

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وكان كشف الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن أخر تطورات الحالة الصحية للنجمة الكبيرة نادية لطفى، مؤكدا أن حالتها مستقرة وخضعت لجراحة ناجحة.

ولفت نقيب المهن التمثيلية، إلى أن النجمة توجد حاليا فى أحد المستشفيات بالمعادى، ومن تولى إجراء العملية لها هو البروفيسور جوزيف إسكندر وهو طبيب مصرى ألمانى يأتى بزيارات خاصة إلى مصر لإجراء جراحات أو الكشف على حالات معينة ثم يعود إلى ألمانيا.