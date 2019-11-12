شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بوسى شلبى تزور قبر الراحل محمود عبدالعزيز فى ذكرى وفاته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الإعلامية بوسى شلبى على زيارة قبر الفنان الراحل محمود عبد العزيز فى ذكرى وفاته الثالثة وقرأت له القرآن، بمدافن ام كبيبه بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية وهى مقابر أسرة الفنان الراحل بمحافظة الإسكندرية

وكان قد نشأ الفنان محمود عبد العزيز بمحافظة الإسكندرية تحديدًا بمنطقة الورديان وعاش شبابه فى هذه المنطقة الشعبية إلى أن أنطلق إلى العاصمة لاستكمال مسيرته فى عالم الفن فى منتشف السبعينات.

وفى شارع طموم بحى الورديان ولد الفنان محمود عبد العزيز وهى من أحياء غرب الإسكندرية، على الرغم من شهته ونجوميته إلا أنه ظل مرتبطا بأهل منطقته ولم ينقطع وصالة بجيرانه وأصدقاءه رغم حياته فى القاهرة فكان يواصل زيارتهم فى الأعياد والمناسبات ويزور قبر والده ويقرأ له الفاتحة، ويسير فى شوارع عروس البحر ليتذكر أهم لحظات حياته.