- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أبوزيد : تعلمت من خالد جلال وتأثرت بزوزو حمدي الحكيم في " المومياء " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة أميرة ابوزيد نجمة البرنامج الشهير " The Voice " في مسرحية " سينما مصر " مع المخرج خالد جلال وتقدم عدة مشاهد داخل العمل، وتألقت في تجسيد مشهد من فيلم المومياء وتقدم نفس الدورالذي قدمته الفنانة القديرة الراحلة زوزو حمدي الحكيم وهو دور الأم الذي ينال إعجاب كل مشاهدي العمل في كل ليلة من ليالي العرض .
اميرة ابوزيد وزوز حمدي الحكيم
الفنانة أميرة أبوزيد كشفت لليوم السابع كواليس اختيارها لهذه الشخصية في فيلم " المومياء " قائلة : المخرج الكبير خالد جلال أستاذي هو الذي رشحني واختارني لهذه الشخصية وذلك بسبب ملامحي القريبة من العظيمة زوزو حمدي الحكيم وطبقة صوتي أيضا .
وأضافت أميرة : أنا من عشاق هذا الفيلم العظيم الذي يعد من كلاسيكيات السينما المصرية وضمن قائمة أهم 100 فيلم في السينما العربية فهذا الفيلم اعتبره " حتة الماظ " وكنت متخوفة جدا من تقديمه لكن الحمد لله كل يوم يقدم فيه المشهد ينال اعجاب كل المتفرجين.
اميرة ابوزيد في مسرحية سينما مصر
وحول اختيارها للدراسة في مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال قالت : المخرج خالد جلال شاهدني في عرض " قواعد العشق الاربعين " فقد كنت إحدي بطلاته وطلبت منه ان أشارك في مركزالابداع والحمد لله تم قبولي واستفدت كثيرا من العمل مع خالد جلال فتعلمت منه القوة و الصبر والاصرار على النجاح أيا كانت الظروف المحيطة والبحث عن تفاصيل التفاصيل في الشخصية أوالمشهد الذي تقدمه واصبحت أري أي عمل أوشخصية اقدمها بعينيه فهناك أشياء كثيرة لم أكن اعرفها فنيا وانسانيا، ولذلك سيظل هذا الرجل هو الأهم بالنسبة لي فنيا وانسانيا وأنا دائما أطلق عليه " وحش الاخراج " .
اميرة ابوزيد نجمة برنامج زا فويس
كانت هذه تفاصيل خبر أميرة أبوزيد : تعلمت من خالد جلال وتأثرت بزوزو حمدي الحكيم في " المومياء " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.