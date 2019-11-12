شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة أبوزيد : تعلمت من خالد جلال وتأثرت بزوزو حمدي الحكيم في " المومياء " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك الفنانة أميرة ابوزيد نجمة البرنامج الشهير " The Voice " في مسرحية " سينما مصر " مع المخرج خالد جلال وتقدم عدة مشاهد داخل العمل، وتألقت في تجسيد مشهد من فيلم المومياء وتقدم نفس الدورالذي قدمته الفنانة القديرة الراحلة زوزو حمدي الحكيم وهو دور الأم الذي ينال إعجاب كل مشاهدي العمل في كل ليلة من ليالي العرض .



اميرة ابوزيد وزوز حمدي الحكيم

الفنانة أميرة أبوزيد كشفت لليوم السابع كواليس اختيارها لهذه الشخصية في فيلم " المومياء " قائلة : المخرج الكبير خالد جلال أستاذي هو الذي رشحني واختارني لهذه الشخصية وذلك بسبب ملامحي القريبة من العظيمة زوزو حمدي الحكيم وطبقة صوتي أيضا .

وأضافت أميرة : أنا من عشاق هذا الفيلم العظيم الذي يعد من كلاسيكيات السينما المصرية وضمن قائمة أهم 100 فيلم في السينما العربية فهذا الفيلم اعتبره " حتة الماظ " وكنت متخوفة جدا من تقديمه لكن الحمد لله كل يوم يقدم فيه المشهد ينال اعجاب كل المتفرجين.

Advertisements



اميرة ابوزيد في مسرحية سينما مصر

وحول اختيارها للدراسة في مركز الابداع الفني مع المخرج خالد جلال قالت : المخرج خالد جلال شاهدني في عرض " قواعد العشق الاربعين " فقد كنت إحدي بطلاته وطلبت منه ان أشارك في مركزالابداع والحمد لله تم قبولي واستفدت كثيرا من العمل مع خالد جلال فتعلمت منه القوة و الصبر والاصرار على النجاح أيا كانت الظروف المحيطة والبحث عن تفاصيل التفاصيل في الشخصية أوالمشهد الذي تقدمه واصبحت أري أي عمل أوشخصية اقدمها بعينيه فهناك أشياء كثيرة لم أكن اعرفها فنيا وانسانيا، ولذلك سيظل هذا الرجل هو الأهم بالنسبة لي فنيا وانسانيا وأنا دائما أطلق عليه " وحش الاخراج " .