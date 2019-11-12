شكرا لقرائتكم خبر عن مصدومة.. صورة جديدة لمنى زكى من فيلم " العنكبوت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك المخرج أحمد نادر جلال، جمهوره بصورة للفنانة منى زكى، من كواليس تصوير فيلم "العنكبوت"، عبر حسابه على انستجرام، وكتب على الصورة قائلا: " ملكة الملكات منى زكى فيلم العنكبوت".

وانتهى المخرج أحمد نادر جلال، من تصوير مشاهد الفلاش باك للفيلم، حيث يرصد الفيلم مشاهد فى فترة الخمسينيات، وأوشك السقا على الانتهاء من تصوير هذه المشاهد، ليبدأ المخرج في مونتاج ومكساج أحداث الفيلم ووضع الجرافيكس.

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فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف محمد ناير، ويشارك فى بطولته منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، أحمد فؤاد سليم والفنان زكى فطين عبد الوهاب، والفنانة ريم مصطفى ومحمود غريب، وهناك مجموعة كبيرة من النجوم يظهرون ضيوف شرف.



أحمد نادر جلال