"وورلد ميوزيك أورد" العالمية تحتفي بلافتات عمرو دياب في نيويورك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

احتفت الصفحة الرسمية لجائزة "وورلد ميوزيك أورد العالمية" بوضع منصة "سبوتيفاي" صور بوسترات ألبوم "أنا غير" للفنان عمرو دياب في ميدان التايمز بنيويورك، ووصفته بنجم مصر العملاق والأكثر مبيعا على الإطلاق.

وقامت "وورلد ميوزيك أورد " بوضع صورة البوستر على صفحتها بموقع فيسبوك، وكتبت: نجم مصر العملاق عمرو دياب في تايمز سكوير نيويورك، حيث تروج سبوتيفاي لإصدار ألبومه الجديد الذي طال انتظاره".

وأضافت: "عمرو دياب، الفنان المصري الأكثر مبيعا على الإطلاق والفنان العربي الأكثر حصولا على جوائز الموسيقى العالمية، هو حاليا في جميع أنحاء تايمز سكوير في مدينة نيويورك! إنها المرة الأولى على الإطلاق فنان عربي في ميدان نيويورك؛ حيث تثير سبوتيفاي الجمهور بالإصدار المنتظر من ألبومه الجديد الذي طال انتظاره: ابقوا معنا للمزيد من الأخبار المثيرة عن إصدار الألبوم".

عمرو دياب الذي حصد 7 جوائز عالمية طرح من ألبومه "أنا غير" 7 أغانٍ: "بحبه"، "متغير"، "تحيرك"، "يوم تلات"، "أنا غير"، "قدام مرايتها" و"أول يوم في البعد".