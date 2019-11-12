مروان خوري يتعرض لوعكة صحية ويعتذر عن حفلًا غنائيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

اعتذر الفنان اللبناني مروان خوري عن إحياء حفلًا غنائيًا خاصًا في سلطنة عمان، اليوم 12 نوفمبر، بسبب تعرضه لوعكة صحية.

ونشر مروان صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلق:" أعزائي كان من المفترض أن أشارك اليوم المحبين في سلطنة عمان في جلسة خاصة، ولكن للأسف لدواعي صحية تعذّر ذلك مع التأكيد إنني سألتقي بكم بمشيئة الله يوميّ ١٤و١٥‏مع الأوركسترا السمفونية بدار الأوبرا السلطانية، وعذراً مجدداً".

يذكر أن مروان خوري أحيا حفلا غنائيا، الأحد 3 نوفمبر، ضمن فعاليات الدورة 28 من مهرجان الموسيقى العربية، وقدم خلال الحفل أشهر أغانيه منها "يا مسا الفل"، وقدم أغنية بتوزيع جديد لموسيقار الأجيال "محمد عبدالوهاب"، ومن ألحان بليغ حمدي قدم "طاير يا هوا" و"ميتى أشوفك".