بالصور| درة بفستان أبيض في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

خضعت الفنانة التونسية درة لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت درة في الصور بإطلالة مميزة، ارتدت فستانًا أبيض، وعلقت على الصور : "ليس لديك أي فكرة عما يمر به الناس في حياتهم الشخصية، لذلك فقط كن لطيفا، الأمر بهذه البساطة".

"وشاركت الفنانة درة في مسلسل بلا دليل" إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، خالد سليم، نيقولا معوض وحازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، ديانا هشام، جمال عبدالناصر.