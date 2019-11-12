بالصور| دينا فؤاد تهنئ دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة دينا فؤاد صديقتها الفنانة دنيا عبدالعزيز بعيد ميلادها الـ37، الذي تحتفل به نوفمبر.

ونشرت دينا مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، تجمعها بالفنانة دنيا، وريم البارودي، ومها أحمد، ومجدي كامل، والمطربة أنغام، ومصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، وعلقت دينا :"كل سنة وأنتي طيبة دندون".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، منهم: ميرفت أمين، بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، محمد نجاتي، أميرة هاني، ميرنا وليد.