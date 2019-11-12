محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت الفنانة إنجي المقدم الشكر لفريق عمل مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت إنجي :" عاوزة أشكر الجيش الكبير إللى اشتغل معايا بمنتهى الحب والتفاني والضمير والتشجيع والمساندة، بشكركم وممتنة ليكم كلكم وربنا يزيدكم شطارة ونجاح دايما". وانطلقت أولى حلقات مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الأحد 10 نوفمبر، على قناتي ON E وON Drama. "حواديت الشانزليزيه" تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، إخراج مرقس عادل، بطولة إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، مي سليم، إدوارد، إنتاج شركة سينرجي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إنجي المقدم توجه الشكر لفريق عمل "حواديت الشانزليزيه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.