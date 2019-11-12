بعد صورته في نيويورك.. عمرو دياب يتصدر تويتر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدر النجم عمرو دياب قائمة الأكثر تداولا بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب منصة الموسيقى العالمية "سبوتيفاي" بنشر بوسترات ألبومه "أنا غير" في ميدان تايمز بنيويورك. وتصدر دياب الأكثر استماعا بين المطربين العرب على تطبيق "أنغامي"، الشهر الماضي.

وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية "أول يوم في البعد"، من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان محمدي، وهي الأغنية السابعة التي يطرحها من أغاني ألبومه "أنا غير".

وطرح الهضبة عمرو دياب من قبل "قدام مرايتها"، "تحيرك"، "متغير"، "أنا غير" "يوم تلات"، "بحبه".