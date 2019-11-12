أحمد مراد: "من المفترض أن يكون للسكندري باسبور إسكندراني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شارك الراوئي أحمد مراد بختام فعاليات أسبوع القراءة الحُرة، الذي تنظمه مكتبة الإسكندرية في نسخته الخامسة، في لقاء مفتوح مع الجمهور أمس، الاثنين.

ونشر "مراد" صورًا من الحدث عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا: "سعيد جدا أني في مكتبة الإسكندرية، وشعرت بالرهبة وأنا على الباب لأنها حالة ثقافية فريدة ومميزة".

وأضاف: "الإسكندرانية محظوظون بوجود مكتبة الإسكندرية، ومميزون عن باقي المحافظات، وأشعر أنه من المفترض أن يكون للسكندري باسبور يحمل الجنسية الإسكندرانية".

ويُعد أحمد مراد من أبرز الكُتاب المتواجدين على الساحة حاليًا، فقد ألف العديد من الروايات ومنها، ڤيرتيجو، وتراب الماس، والفيل الأزرق، التي كانت ضمن القائمة القصيرة لجائزة البوكر العربية عام 2014، ورواية 1919، وأرض الإله، وغيرها من المؤلفات التي لاقت صدى كبيرًا في مصر والوطن العربي.