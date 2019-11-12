تراند اليوم : بعد اعتزالها.. فنانة شهيرة تنعي نفسها: إني لله وإني إليه راجعة...

بعد اعتزالها للفن، على إثر الهجوم الذي تعرضت له بسبب مسلسل” كونتاك ” والحلقة 23 تحديدا حيث تم اتهامها بالسخرية من ضحايا الكيماوي وتوجيهها اتهامات لعناصر الدفاع المدني بفبركة مشاهد القصف، وما تبعه من إغلاق حسابها على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” بسبب التعليقات الجارحة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة، أثارت الفنانة السورية أمل عرفة جدالا كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة صورة لها عبر مواقع الانستجرام وهي بتنعي نفسها وعليها ملامح الحزن.

وعلقة عرفة علي الصورة: ” لست لأحد .. إني لله وإني إليه راجعة .. حقيقة وما بتزعل بالعكس الأمان كلو عندو ” .

وتفاعل متابعي ومحبي أمل عرفة على الصورة وجاءت التعليقات التي تتمنى لها طول العمر ودوام الصحة .. فعلقت النجمة السورية ” جومانا مراد ” على ذلك قائلة : ” الله يطول بعمرك يا حبيبتي ويخليك لبناتك ولكل محبينك ” .