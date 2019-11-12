تراند اليوم : شاهد.. فنانة شهيرة تبكي بعد تعرضها لموقف محرج على الهواء...

تعرضت الفنانة والإعلامية الكويتية سعاد سلمان، إلى موقف محرج للغاية على الهواء خلال برنامج صباح الكويت.وتلقت الفنانة اتصالا هاتفيا من أحد المشاهدين والذي طلب منها إنقاص وزنها لإنها تعاني من السمنة وضرورة أن تتبع نظاما غذائيا يساعدها على خسارة الوزن .وردت سليمان عليه إنها بالفعل تسعي لذلك وأنها خسرت بعضا من الوزن الفترة الأخيرة وأن وزنها كان أكثر من ذلك.

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي تسجيلا صوتيا للفنانة سعاد سلمان وهي تتحدث مع إحدى صديقاتها وهي تبكي بشدة بسبب هذا الموقف وما تعانيه من السمنة وإنها تحاول بطرق مختلفة على إنقاص وزنها .

وأشارت إلى إنها تواظب على على الذهاب إلى الجيم وممارسة التمارين الرياضية واتباع نظام غذائي .. إلا إنها لم تخسر الوزن بسرعة بسبب عامل السن حيث تبلغ من العمر 51 عاما .