تراند اليوم : صحيفة مقربة من السيسي تتمنى موت هؤلاء الفنانين المعارضين للنظام...

أثارت صحيفة "الدستور"، وثيقة الصلة بالأجهزة الأمنية في مصر، جدلاً واسعًا بصورة نشرتها لمجموعة من الممثلين المصريين المعروفين بمواقفهم المعارضة للسلطة الحاكمة في البلاد تتمنى فيها الموت لهم بعد أيام قليلة من الوفاة المفاجئة للممثل الشاب هيثم أحمد زكي.

ونشرت الصحيفة، صورة تجمع كلاً من الفنانين محمد عطية، خالد أبوالنجا، عمرو واكد، هشام عبدالحميد، هشام عبدالله، محمد شومان، وأرفقتها بتعليق: الموت يخطف زهرة الشباب الواعد.. ويترك هؤلاء. لله حكمته".

وأثار الأمر، موجة من الغضب بين المعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره البعض يحمل تحريضًا مباشرًا على قتل الفنانين المعارضين للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي.

وعلق الممثل خالد أبو النجا، المتواجد خارج البلاد عبر حسابه على موقع "تويتر:: "انا باطلب من الناس ترد علي جريدة الدستور التي تتسائل لماذا لا أموت (مع آخرين)؟".

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ونشط أبو النجا وزميله عمر واكد، والمتواجدان منذ فترة خارج البلاد خلال الفترة الأخيرة في رفض تعديلات طرحت في البرلمان المصري بشأن تعديل الدستور في وقت سابق من هذا العام، وعبرا عن ذلك ضمن وفد مصري معارض بالكونجرس الأمريكي.

وعلى إثر ذلك تم شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في مصر، وملاحقتهما قضائيًا في دعاوى مرفوعة من قبل محامين موالين للسلطة.

كما يتواجد كل من الفانين هشام عبدالحميد، محمد شومان، هشام عبدالله في تركيا، ويظهرون على قنوات محسوبة على المعارضة في الخارج.