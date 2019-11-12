تراند اليوم : فيديو مؤثر.. لحظة عثور فنان شهير على قبر والده بعد 38 عامًا من البحث...

دموع وانهيار.. لم يتمالك فنان عربي شهير دموعه، أمام قبر والده الذي عثر عليه بعد بحث دام 38 عامًا، حيث قام بتقبيل القبر الذي دفن فيه والده بعد استشهاده في الصحراء خلال حرب المغرب.
ونشر الفنان المغربي المعروف ربيع القاطي، الفيديو المؤثر ويظهر انهيار القاطي وتقبيله لقبر والده الذي استشهد سنة 1981 بالصحراء المغربية خلال دفاعه عن وطنه في صفوف القوات المسلحة الملكية.
هذا وأرفق الفنان المغربي الفيديو بتدويمة موثرة قال فيها:"الحمد لله الذي انعم علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصى.. وبعد 38 سنة من الانتظار بطعم اليتم والحرمان… بعد 38 سنة من البحث في كل أرجاء الصحراء المغربية الغراء بدون كلل.. اكرمني الله العلي القدير فوجدت قبر الشهيد.. قبر ابي الجندي المقاتل في صفوف القوات المسلحة الملكية الذي وهب حياته فداءا لوطننا الحبيب.. الله اكبر.. الله كبر.. معجزة الزمان.. كم أنت كريم يا الله.. ولدت من جديد.. هو حزن بطعم الفرح.. وكل عيد نبوي وأنتم بالف خير.. ربيع القاطي.. ابن الشهيد".