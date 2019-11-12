بالفيديو: إبنة إلهام الفضالة تتعرض للأذى والسرقة.. شاهدوا ما حدث لها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديداً للفنانة الكويتية إلهام الفضالة وابنتها الصغيرة.
وبدا أن الأخيرة تعرضت لسرقة أحد أقراطها في المدرسة. وطلبت منها الوالدة التقدم في اليوم التالي بالشكوى إلى الاختصاصية الاجتماعية. ولفتت الطفلة إلى أنه لا يمكنها التعرف إلى التلميذة التي فعلت ذلك.
وأوضحت أن الأخيرة لم تكتف بأخذ الأقراط بل سرقت النقود منها بالقوة أيضاً. وشددت الفنانة على ضرورة ذهابها إلى مكتب الاختصاصية لتقوم الأخيرة بإبلاغ أهل الفاعلة.
وعرضت الأذى الذي لحق بأذن ابنتها كما أعربت عن استنكارها ما حدث من خلال تعليق توجهت من خلاله إلى إحدى القائمين على المدرسة وجاء فيه: “عاتكة شوفوا لكم حل. باكر أنا عندكم. عاد أنا عمري ما شكيت، بس ما يصير جذي”.
وأثار المقطع ضجة على الحسابات التي استعادته على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث انقسم المتابعون بين من دافعوا عن الطفلة ومن اعتبروا أنه مشهد تمثيلي مستنكرين الزج بالأخيرة في عالم الشهرة.
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