الدكتورة خلود تدخل المستشفى بعد وعكة صحية

شاركت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بصور لها من داخل أحد المستشفيات في الكويت، عبر حسابها الرسمي على تطبيق ”سناب شات“، مشيرة إلى أنها أصيبت بصداع شديد جعلها غير قادرة على فتح عيونها.

وأوضحت أنها ستقوم بإجراء عمل أشعة مقطعية بالرأس لكي يتم التعرف على السبب، مضيفة أن هذه هي المرة الأولى التي تصاب فيها بهذا الصداع الشديد.

وعلقت الدكتورة خلود قائلة: ”أنا بالمستشفى فيني صداع قوي مو قادرة افتح عيوني من الصداع وبردانه ومو متحملة الإضاءة“.

وأضافت: ”وخليتهم يسكرون ليتات المستشفى عشان أقدر أهدأ.. أمين أول مرة يشوفني بهالحالة.. راح يسولي أشعة مقطعية بالرأس“.

وسبق أن ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، على المشككين في حصولها على شهادة جامعية ومن ثم الدكتوراه، بأن على المشكك في شهادتها اللجوء لوزارة الصحة الكويتية.

ورفضت عرض شهادتها على مواقع التواصل الاجتماعي، لإنهاء الجدل المثار حول شرائها شهادتها من الخارج.

نشطاء يتفاعلون مع صورة مؤثرة لأحلام مع فجر السعيد نشطاء يتفاعلون مع صورة مؤثرة لأحلام مع فجر السعيد

فنانون وإعلاميون مغاربة يهاجمون صحفيًا بسبب مريم سعيد فنانون وإعلاميون مغاربة يهاجمون صحفيًا بسبب مريم سعيد

ونشرت إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير عبر إنستغرام، صورة من رد الدكتورة خلود المأخوذ من ”هيستوري“ حسابها على إنستغرام، وذلك على سؤال أحد متابعيها حول رأيها في المشككين بشهادتها الجامعية، والحديث عن قيامها بتزويرها وشرائها بمقابل مادي كبير، قائلة: ”خليهم يشتكون بوزارة الصحة“، ثم رفضت ”خلود“ نشر شهادتها بحسب طلب المتابع منها، بقولها: ”هذا اللي ناقص بعد بصراحة حبيت“.