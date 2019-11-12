رامي جمال في أول ظهور بعد إصابته بالبهاق.. هكذا بدا شكله!

في أول ظهور له بعد إعلان إصابته بمرض البهاق، أطلّ الفنان المصري رامي جمال، برفقة النجمة أنغام للعمل على أغنية جديدة للأخيرة. ويبدو أن رامي جمال الذي يُفكّر في الاعتزال، عدل عن قراره، حيث فاجأت أنغام متابعيها عبر حسابها على “إنستغرام”، بصورة تجمعها برفقة رامي جمال خلال تواجدهما في الأستوديو مع زوجها الملحن الموسيقي أحمد إبراهيم، من أجل أغنية جديدة. وكان رامي جمال قد صدم محبيه وكشف تفاصيل تجربته مع مرض البهاق، التي بدأت قبل نحو عام، ومحاولاته تفادي مخاوف الناس من المرض، وإخفاء أعراضه، كما بين ردود الفعل من جماهيره وأصدقائه حول المرض، والتي وصلت إلى تجنبه بسبب مخاوف من العدوى بالمرض.

وتحدّث الفنان المصري، على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن الخيارات التي اقترحها مقرّبون منه لتفادي صدمة الجماهير مما أصابه، وهي إما التعامل مع الأمر بشفافية وضرورة قبوله كما هو، أو اعتزال الغناء والبحث عن مهنة أخرى، على حد وصفه. وتداول العديد من النجوم في مصر والوطن العربي، تغريدة رامي جمال بشكل واسع، معبّرين عن دعمهم له في مرضه، وأبرزهم اللبنانية إليسا التي حرصت على دعمه مطالبة إياه بعدم اعتزال الفن بقولها: “ممنوع تغيب وممنوع يكون البهاق عذر لغيابك.. إنت بتقول ابتليت بالبهاق، بس مش سبب لتخاف وتغيب.. في ناس ابتلت بالكذب والخيانة والسرقة وما هزت، وجودك أساسي ومتل ما إنت بتقول، أصل الحكاية مش حكاية شكل.. حكاية روح”. كما ساند الفنان تامر حسني مواطنه رامي جمال برسالة، قال فيها: “إلى الفنان الكبير والصديق الحقيقي والمحترم رامي جمال.. يا حبيبي أنت فنان كبير ومحبوب وليك قيمتك وكل الناس بتحبك ومفيش حاجة هتعطلك عن نجاحك، وتعبك دا لاهو مؤذي ولا مُعدي وكل الناس جواها تعب في منه اللي ظاهر وفي منه اللي مش ظاهر، حتى لو كان تعب نفسي أو مادي”.

وأضاف تامر: “كل شخص جواه وجع من حاجة معينة، المهم إننا نبص ونتعلم من اللي ظروفهم أصعب مننا ورغم كدا عندهم صبر وبينجحوا في الاختبار وبيقولوا الحمد لله ومكملين وعندهم إرادة وبينجحوا أكتر من الأول”. وتابع حسني: “لازم تكمل نجاح يا رامي وشيل أي هلاوس من دماغك وأوعى تخبي نفسك.. اللي بيحبك بيحبك لشخصك وفنك صدقني دي حاجة عادية يا رامي والله ملهاش أي تأثير لا عليك ولا على جمهورك بالعكس بقى أنت أكيد شايف الناس كلها طيبين إزاي، ونفسهم يفرحوك وبعدين افتكر إن مايكل چاكسون جاله نفس اللي جالك وبقى أسطورة مبتتكررش خالص وأنت فنان وعارف”. وأنهى المطرب الملقّب بنجم الجيل حديثه بقوله: “أنا واثق إنك مؤمن وبتحمد ربنا وهتقوم وهتكمل وهفكرك قدام كل الناس اللي شايفة كلامي إنك هتنجح أكتر وأكتر وربنا هيكرمك أجمل كرم وهتشوف قريب بحبك يا رامي”. كما دعمت الفنانة زينة المطرب رامي بقولها: “إنسان محترم ربنا يعفو عنك.. للأسف إحنا في دنيا مبترحمش والنَّاس بقت صعبة فياريت نحاول يكون في قلوبنا رحمة، أنت إنسان موهوب يمكن أنا متشرفتش بمعرفتك بس قلبي معاك وأوعى تفكر تتهزم ده مرض عادي وربنا يعفوا عنك وقول الحمد لله والنَّاس الرحيمة كتير واعتبرني من أهلك والإنسان بموهبته واحترامه وأخلاقه وبس”.