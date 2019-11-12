غدًا.. حفل الجهات الداعمة لملتقى القاهرة للمسرح الجامعي بالهناجر

يقام حفل تكريم الجهات الداعمة للدورة الثانية من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، في الخامسة مساء غدٍ الأربعاء بمركز الهناجر، وذلك برئاسة المخرج عمرو قابيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون. غدٍ الأربعاء بمركز الهناجر، وذلك برئاسة المخرج عمرو قابيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة فنانين مصريين للثقافة والفنون. ويشار إلى أن من المقرر أن يتم خلال الحفل تقديم شهادات ودروع لكل القطاعات والجهات الداعمة.

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