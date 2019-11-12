تكريم وفاء عامر في مهرجان الرباط لسينما المؤلف

تسافر الفنانة وفاء عامر، يوم السبت المُقبل إلي المملكة المغربية لحضور فاعليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ24 والتي تقام في الفترة مابين 16 الي 22 من نوفمبر الحالي، وذلك لتكرم وفاء عن مجمل أعمالها الفنية، والتي تعدتالـ18 فيلم سينمائي منها كف القمر والليلة الكبيرة وحين ميسرة والجراج والتحويلة.
يشار إلي أن وفاء عامر تخرجت من كلية اﻷداب ثم ألتحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية وشاركت في بداية حياتهافي فيلم كشف المستور لراحل المخرج الكبير عاطف الطيب.
كما عملت العديد من المسلسلات التليفزيونية منها جسر الخطر،الدالي، التؤأم، ابن حلال ، الطوفان و مسلسل الملك فاروق والذي قدمت فيه شخصية الملكة نازلي.
يذكر أن أخر أعمال النجمة وفاء عامر مسلسل حكايتي مع الفنانة ياسمين صبري والذي تم عرضه في رمضان العام الماضي.
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