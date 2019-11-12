الحضرة تحتفل بالمولد النبوي في الربع الثقافي.. آخر نوفمبر

تستعد فرقة الحضرة لأمسية عامرة بالابتهالات والقصائد الدينية، احتفالا بالمولد النبوي الشريف، في الربع الثقافي بشارع المعز، وذلك يوم الأحد الموافق ٢٤ نوفمبر المُقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

ومن المقرر أن يشدو فريق "الحضره" من

المنشدين بأصواتهم العذبة أجمل الابتهالات والقصائد الدينية التي تنشر السكينة في الأجواء منها "إلي النبي، الله، يا صاحب القبة الخضرا، يا كرام جودو، مديح طه، وغيرها".

جدير بالذكر أن "الحضرة" هي فرقه مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، يقدمون حالة روحانية من الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون في ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ السادة الصوفية في حب الله ومدح الرسول صلي الله عليه وآله وصحبه وسلم.