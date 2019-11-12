نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة نادرة جمعت عددًا كبيرًا من نجوم الفن، يتوسطهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، إحياءً لذكرى وفاته الثالثة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر في الصورة حول الساحرمحمود عبدالعزيز، كل من الفنان محمود حميدة، لبلبة، ليلى علوي، إلهام شاهين، الراحل فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، يحيى الفخراني، عزت العلايلي، آثار الحكيم، هالة صدقي، المخرج الراحل مدحت السباعي، وغيرهم.
علقت ناهد على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية الثالثة للنجم العظيم محمود عبدالعزيز، نسألكم الدعاء والفاتحة".
جدير بالذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز توفى 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.
كانت هذه تفاصيل خبر بصورة نادرة.. ناهد السباعي تُحيي ذكرى رحيل الساحر محمود عبدالعزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.