بصورة نادرة.. ناهد السباعي تُحيي ذكرى رحيل الساحر محمود عبدالعزيز

نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة نادرة جمعت عددًا كبيرًا من نجوم الفن، يتوسطهم الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، إحياءً لذكرى وفاته الثالثة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر في الصورة حول الساحر

محمود عبدالعزيز، كل من الفنان محمود حميدة، لبلبة، ليلى علوي، إلهام شاهين، الراحل فاروق الفيشاوي، حسين فهمي، يحيى الفخراني، عزت العلايلي، آثار الحكيم، هالة صدقي، المخرج الراحل مدحت السباعي، وغيرهم.علقت ناهد على الصورة قائلة: "الذكرى السنوية الثالثة للنجم العظيم محمود عبدالعزيز، نسألكم الدعاء والفاتحة".جدير بالذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز توفى 12 نوفمبر 2016 بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 70 عامًا، ودفن بمقابر أم جبيبة بالورديان بالقرب من منزله الذي تربى فيه.