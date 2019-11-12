بالفيديو.. زوجة رامي جمال تدعمه بعد الإعلان عن مرضه

وجهت ناريمان، زوجة المطرب رامي جمال، رسالة خاصة له، خلال لقائها في برنامج "عرب وود"، كنوع من تقديم الدعم له بعد الإعلان عن إصابته بمرض البهاق ونيته الاعتزال نهائيًا.



قالت ناريمان خلال الحلقة إنها لم تكن تتخيل

أن يرزقها الله بزوج مثله، ودعت الله أن يحفظه، وختمت رسالتها بأن أهدت له أغنيته "زي الشمس" بصوتها، وكشفت أيضًا عن وجود دويتو غنائي جديد يجمعها وزوجها، سيتم الإعلان عنه قريبًا.



جدير بالذكر أن المطرب رامي جمال أعلن عن إصابته بمرض البهاق، وكشف عن معاناته مع المرض نفسيًا وجسديًا وعن نيته الجادة في الاعتزال، على رغم حبه للغناء، وذلك في حالة عدم تقبل الجمهور لمظهره الذي تأثر بالمرض، الذي حاول إخفاءه كثيرًا بالمساحيق أثناء إحيائه للحفلات.