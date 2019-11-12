أصالة على المسرح الكبير في ختام مهرجان الموسيقى العربية الـ28

يسدل الستار فى الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، 12 نوفمبر، على فعاليات الدورة الـ28 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، حيث تُحيى النجمة السورية أصالة حفلًا على المسرحالكبير، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هانى فرحات، يسبقها فاصل لتكريم الفائزين في مسابقة المهرجان.
وتقدم الفنانة حنان ماضي فى الموعد نفسه حفلًا بمعهد الموسيقى العربية، أما على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية"، يقدم النجم علي الحجار فاصلًا بمصاحبة فرقة عبدالحليم نويرة، بقيادة المايسترو أحمد عامر، يسبقه فاصل للفنانة ريهام عبدالحكيم.
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