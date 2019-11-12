شاهد .. صورة نادرة لأحمد زكي وهالة فؤاد يوم زفافهما

كتب امير فتحي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2019 03:54 مساءً - انتشر على عدد من الحسابات على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة نادرة جمعت بين كلا من الفنانين الراحلين أحمد زكي وهالة فؤاد من حفل زفافهما .

حيث ظهرت الفنانة هالة فؤاد وهي مرتدية فستان الزفاف الأبيض ممسكة بيد الفنان الراحل أحمد زكي وتبدو على وجهها علامات الفرح .

وتفاعل عدد كبير من المتابعين على الصورة وجاءت التعليقات التي تدعو لهما بالرحمة ولإبنهما الفنان الراحل هيثم أحمد زكي الذي وافته المنية يوم الخميس الماضي عن عمر يناهز 35 عاما إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية .