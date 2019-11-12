عمرو دياب يحتفل بملصق ألبومه الجديد بنيويورك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الهضبة عمرو دياب عن احتفاء منصة الأغاني الشهيرة "سبوتيفاي" Spotify به، وذلك من خلال عرض ملصق أحدث ألبوماته في ميدان "التايمز" الشهير بمدينة نيويورك الأمريكية.



ونشر دياب صورة الملصق الكبير المعلقة بالميدان الأشهر بنيويورك عبر حسابه الخاص على "أنستقرام"، مع إشارة إلى رابط الاستماع المباشر لأحدث أغنياته على "سبوتيفاي أرابيا".





وفي ليلة استثنائية عاشها عشاق الفن، أحيا دياب بصحبة فنانين عالميين واحدة من أبرز الحفلات الفنية التي شهدها موسم الرياض هذا العام، وذلك خلال الأيام الماضية.

وكان دياب تصدر موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، بعد طرح أغنية "أول يوم في البُعد"، وهي الخامسة ضمن ألبومه الأخير.