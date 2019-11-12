فوز ليفربول على السيتي الأبرز في حصاد الجولة 12 من البريمييرليج

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتهت مباريات الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي أقيمت على مدار أيام الجمعة والسبت والأحد، وشهدت العديد من اللقاءات المثيرة، أبرزها فوز ليفربول على مانشستر سيتي بنتيجة 3-1، على ملعب "أنفيلد".

وابتعد ليفربول بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 34 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي الرابع و8 نقاط عن ليستر سيتي وتشيلسي على التوالي.

وسقط أرسنال للمباراة الرابعة تواليا، بعدما خسر من ليستر سيتي بنتيجة 0-2، فيما استفاق مانشستر يونايتد بالفوز على برايتون بنتيجة 3-1.

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وواصل تشيلسي انتصاراته بفوز جديد على كريستال بالاس بهدفين دون رد، فيما حقق واتفورد فوزه الأول هذا الموسم وذلك أمام نوريتش سيتي بنتيجة 2-0.

وسقط توتنهام في فخ التعادل أمام شيفيلد يونايتد بنتيجة 1-1، بينما خسر أستون فيلا أمام ولفرهامبتون بنتيجة 1-2.

"العين الرياضية" تلقي الضوء خلال الفيديوجراف التالي على حصاد الجولة الـ12 في الدوري الإنجليزي الممتاز.