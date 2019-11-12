تحضير لمفاجأة كبيرة بمسلسل "سر".. وهذا سبب اختيار باسم مغنية للعمل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يواصل الفنان اللبناني باسم مغنية تصوير مشاهده في بطولة مسلسل "سر" من تأليف وسيناريو وحوار مؤيد النابلسي، وإخراج مروان بركات، وإنتاج شركة "ميديا هاوس بيكتشرز" للمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان.

وأكد المنتج سامح مجدي لـ"فوشيا" أن عمليات التصوير لم تتوقف رغم جميع الظروف التي تعصف بلبنان والحراك الشعبي الدائر فيه.

وأضاف أن الخطة الإنتاجية سائرة على أفضل ما يرام، بل أن الشركة المنتجة تحضر لمفاجأة كبيرة على صعيد الموسيقا التصويرية للعمل.

وكان المنتج سامح مجدي قد أشار في بيان صحافي حول اختيار باسم مغنية إلى أن الأخير نجم في بلده، ويتمتع بشعبية واسعة لدى المصريين والعالم العربي، بسبب قدراته التمثيلية العالية، ما جعله على رأس الخيارات المفضلة بالنسبة للشركة المنتجة ليقدم شخصية مختلفة ومتميزة في هذا العمل تضيف له مع النجوم الآخرين المشاركين في البطولة.

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وشدّد المنتج مجدي في كلامه على أهمية دور مغنية الصعب في المسلسل، إذ يعتمد على أداء شخصية تمرّ بتحولات كثيرة بسبب الانعطافات الدرامية الحادة التي تقع فيها، والصراعات القيمية التي تطرح أمام المشاهد أسئلةً حول تكاملها أم تناقضها، مؤكداً ان مغنية قادر على أداء شخصيات صعبة ومركبة نظراً لموهبته وتجربته.

ويضم العمل الدرامي إلى جانب مغنية في البطولة، الفنّان السوري بسّام كوسا، ونخبة من نجوم الدراما اللبنانية، على رأسهم داليدا خليل ووسام حنّا، والفنانة السورية رواد عليو وفادي إبراهيم وناتاشا شوفاني وجوي هاني.

وتجري حالياً عمليات تصوير "سر" والتي شارفت على الانتهاء في مواقع مختلفة من لبنان، وتدور أحداثه بخط تصاعدي دائم في قالب بوليسي ورومانسي، تتشابك عبره الشخصيات في مسار من الألغاز والتشويق والغموض. ضمن قصة درامية محبكة الأحداث وسيناريو تصاعدي يقع في أكثر من ثلاثين حلقة تلفزيونية، ولم يتم الإعلان بعد عن موعد عرضه إن كان في شهر رمضان المبارك أم خارجه.

وكانت "ميديا هاوس بيكتشرز" شاركت مؤخراً في فعالياتMipcom في مدينة كان الفرنسية، وهو أحد أهم معارض المحتوى الترفيهي في العالم، حيث تم عرض البرومو الخاص بـ"سر"، ونال اعجاب المشاركين.