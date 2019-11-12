توبا بويوكستين الأولى تركيًا.. فهل ترتيبها مناسب عالميًا؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حصدت الفنانة التركية توبا بويوكستين على المركز الأول بين الفنانات التركيات لتكون أكثرهنّ شعبية ضمن استفتاء الموقع العالمي IMDB، بعد أن وقع الاختيار عليها من قبل الجمهور كأكثر نجمة تركية عالمية وجماهيرية خلال السنوات الماضية.

وجاءت توبا في المرتبة الـ 3094 عالميًا بين نجوم العالم، وحظيت بأكثر الأصوات التي مُنحت لها من دول العالم العربي ودول أميركا الجنوبية أيضًا، ويعتبر هذا المركز جيدًا بحسب محبيها وسط منافسة 11 مليون فنان وفنانة من مختلف دول العالم ضمن الاستفتاء العالمي لـ IMDB.

وفي الشأن الدرامي؛ عادت توبا بويوكستين المعروفة بـ"لميس" في الوطن العربي، مؤخرًا لتصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها التركي الجديد "النهضة العثمانية"، حيث تجسّد من خلاله شخصية أم محمد الفاتح.

في غضون ذلك، بدأت شبكة نتفليكس في إسبانيا بعرض حلقات مسلسل "العشق الأسود" لتوبا بويوكستين أمام آنجين إكيوريك، أما مسلسل "جسور والجميلة"، فقد بدأ عرض أولى حلقاته قبل أيام عبر الشاشة الرئيسة في الأرجنتين.

وعن حياتها الخاصة؛ فقد أكدت نجمة "العشق الأسود" أنها متواضعة في مشترياتها وتبتعد دائمًا عن مظاهر الترف والمغالاة، فبعدما ظهرت في العديد من المناسبات مرتدية الأزياء البسيطة الراقية، فقد بينت أنها تعشق السيارات المتواضعة أيضًا.

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وذكر أحد التقارير الصحفية التركية أن توبا بويوكستين التي غيّرت سيارتها الخاصة قد ظهرت بسيارة جديدة في أحد شوارع منطقة آشيان في تركيا، حيث يبلغ ثمنها 200 ألف ليرة، بما يعادل 34638 دولارًا، من ماركة "SEAT"؛ وهو رقم متواضع جدًا نسبةً إلى نجوم تركيا ممن يفضّلون السيارات الفخمة التي يصل سعرها إلى الملايين.

ويُعرف عن توبا أنها لا تحب قيادة السيارات بنفسها وتلجأ دائمًا إلى سائقها الخاص في التنقلات اليومية لها ولأبنائها أيضًا.

يذكر أن الممثلة التركية قد احتفلت مؤخرًا بالهالووين بشخصية "الجوكر" الشهيرة؛ حيث بدا شكلها الجميل مرعبًا فيما بدت إحدى عينيها وقد أصابها العمى.

ولم يمرْ هذا المشهد عند مستخدمي مواقع التواصل مرور الكرام؛ إذ تداولوا على نحو واسع صور توبا بإطلالتها المخيفة، بينما امتدح بعضهم حبها للمرح والفكاهة.