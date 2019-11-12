شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج فى نيولوك جديد:" في حب البنات اللي شعرهم كيرلي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ريهام حجاج، عن حبها للبنات أصحاب الشعر" الكيرلى"، حيث وصفتهم " بالقمرات"، وقد تألقت ريهام فى نيولوك جديد عليها وظهرت بشعر كيرلى.

وشاركت ريهام، جمهورها بصورة جديدة، عبرحسابها على إنستجرام، وكتبت قائلة: " في حب كل البنات اللي شعرهم كيرلي قمرات "، وحازت الصورة على إعجاب متابعيها متغزلين فى إطلالاتها الجديدة.

وكانت آخرأعمال ريهام حجاج مسلسل " كارمن "، الذي عُرض خارج السباق الرمضاني الماضي، وشاركها البطولة كل من محمد كيلاني وشيرين وأحمد حلاوة وولاء الشريف وياسرعلي ماهر وكوكبة من النجوم، من تأليف سامح مجدي، ويعد مسلسل "كارمن " البطولة الأولى لريهام حجاج فى الدراما، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، إخراج حسين شوكت، ودارت أحداثه فى إطاراجتماعى رومانسى.