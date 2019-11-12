شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى وفاته.. كيف اكتشف محمود عبد العزيز موهبته على "مسرح الليتوريا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيل اليوم الذكرى الثالثة على وفاة الفنان محمود عبد العزيز فى 12 نوفمبر 2016، والذى بدأ حياته وحبه للفن والتمثيل عندما التحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ومن هنا كانت الانطلاقة له بالتحاقه بفريق المسرح الخاص بالكلية والمشاركة فى كافة العروض الفنية على مسرح الكلية والذى يسمى بـ"مسرح الليتوريا".

ويعود اسم " الليتوريا" وهى المدرسة الإيطالية القديمة التى أصبحت بعد ذلك مقرا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وكان الفضل لهذا المسرح كبيرا فى اكتشاف العديد من المواهب الفنية ومنهم الفنان محمود عبدالعزيز .

التحق الفنان محمود عبد العزيز بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية وتخرج عام 1968 من قسم الحشرات ثم التحق بالدراسات العليا بذات القسم حيث سجل الحصول على درجة دبلوم تربية النحل وفى نفس الوقت لم تنقطع صلته بالمسرح الكلية الى أن خرج من مرحلة التمثيل الجامعى فى منتصف السبعينات وانطلق الى رحلته بالقاهرة حيث عالم الاحتراف.

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وعلى مسرح الكلية تعلم الفنان محمود عبدالعزيز الأداء التمثيلى الصحيح وكيفية استغلال موهبته فى المشاهد الفنية وتوظيفها بالطريقة الصحيحة وذلك على ايدى متخصصين فى الأداء التمثيلى بالكلية ومخرجين كان يتم الاستعانة بهم بالإضافة الى خبراء فى اللهجات واللغة العربية لتعليم الطلاب كيفية النطق الصحيح.

ولم ينس الفنان محمود عبدالعزيز الفضل لمسرح الكلية وكان عندما يزور مدينه الإسكندرية كان يزور الكلية وأصدقاءه الذى تعلق بهم فى كلية الزراعة وشاركوا فى الفن والعروض الفنية المسرحية.

يذكر أن الفنان محمود عبد العزيز من مواليد الإسكندرية فى حى الورديان فى 4 يونيو 1946 وتوفى فى 12 نوفمبر 2016.