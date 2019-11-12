شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن الراحلة هند رستم ابنة الإسكندرية فى ذكرى ميلادها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواكب اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة هند رستم، وهى من مواليد الإسكندرية، حيث ولدت الفنانة هند رستم فى 12 نوفمبر 1931 وتوفيت فى 8 أغسطس 2011.

وتعد هند رستم من أهم الممثلات فى العصر الذهبى للسينما المصرية لقبت من قبل النقاد "ملكة الإغراء" و"مارلين مونرو الشرق".

وهناك 10 معلومات يجب أن تعرفها عن هند رستم ابنة الإسكندرية فى ذكرى ميلادها:

1- اسمها الحقيقى "ناريمان حسين مراد"، ولدت فى حى محرم بك بالإسكندرية وكان والدها ضابط فى الشرطة.

2- العائلة كانت أرستقراطية مصرية تركية، حيث ولدت هند رستم من أب تركى وأم مصرية.

3- قدمت أكثر من 74 فيلمًا سينمائيًا وكان أول ظهور فنى لها عام 1947.

4- كان أول ظهور لها عام 1949، حيث ظهرت فى أغنية «اتمخطرى يا خيل» لمدة دقيقتين كـ«كومبارس» تركب حصانًا خلف ليلى مراد فى فيلم غزل البنات مع نجيب الريحانى وليلى مراد ويوسف وهبي.

5- توالت الأدوار الصغيرة حتى التقت بالمخرج حسن رضا الذى تزوجها لاحقا، وبدأت رحلة النجومية فى السينما.

6- اشتهرت بأدوار الإغراء فى السينما المصرية فى خمسينيات القرن العشرين، وعرفت بألقاب عدة منها «ملكة الإغراء» و«مارلين مونرو الشرق».

7- قدمت آخر أعمالها فى عام 1979 خلال فيلم «حياتى عذاب» حيث قررت بعده اعتزال الفن نهائيا.

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8- تزوجت مرتين، الأولى من المخرج حسن رضا وأنجبت منه ابنتها «بسنت» لكنها انفصلت عنه بعد ذلك.

9- تزوجت الدكتور محمد فياض، وبعد زواجها منه اعتزلت الفن وتفرغت للاهتمام به وابنتها "بسنت".

10- توفيت هند رستم فى الثامن من أغسطس عام 2011 عن عمر يناهز 79 سنة فى إحدى المستشفيات الكبرى بمدينة الجيزة بعد صراع قصير مع المرض حيث داهمتها أزمة قلبية.



صورة بالألوان لملكة الإغراء



فى فيلم بن حميدو



مارين مونرو الشرق



هند رستم فى أحد أدوارها



هند رستم وابنتها