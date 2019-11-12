شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام عبد الحكيم بعد تكريمها فى مهرجان الموسيقى:"شرف كبير إنى أتكرم فى بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ريهام عبد الحكيم، عن سعادتها لتكريمها في مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ28، قائلة: "شرف كبير ليا اني أتكرم من بيتي، ومن مكان بحبه، والتكريم جه في سن صغير والناس اتكلمت عنها وده تقدير من الوزيرة ورئيس دار الأوبرا"، مضيفة: "دي حاجة تسعدني وإن اختياري كل عام دي حاجة كبيرة وانا بغني في الأوبرا من وأنا صغيرة وبحس إني فعلا في بيتي".



ريهام عبد الحكيم

وأشارت ريهام عبد الحكيم، في تصريحاتها لـ"الخليج 365"، أن اختيارها لأغاني التراث يرجع إلى محاولاتها الدائمة للموازنة بين الموضوع وأنواع الجمهور المختلفة، موضحة أن جمهورالموسيقى العربية مختلف عن أي جمهور، مستطردة: "ممكن يكون في الحفلات العادية بتاعتنا بيكون طربي أكتر لكن الموسيقي بيحب المعاصرة بجانب الطرب، فبحاول دايما أن يكون البروجرام فيه توازن".



ريهام عبد الحكيم

وكشفت ريهام عبد الحكيم عن أنها ستغنى قريبا، تتر "منطقة محرمة" مع خالد النبوي وسيعرض فى رمضان المقبل، مشيرة إلى أنها مرت بفترة توقف عن الحفلات والانتاج، ولكن أغاني تترات المسلسلات عوضتها عن هذا الغياب عن الساحة الغنائية.

Advertisements



ريهام عبد الحكيم

وذكرت ريهام عبد الحكيم، أن آخر أغنية لها بالأيام المقبلة تحمل اسم "شكله طيب"، من كلمات عصام حسني وألحان محمدى وتوزيع أحمد عادل، معلقة: "شبابية شوية ويمكن مش اللي الناس اتعودته مني وكان لازم أقدم ألوان مختلفة عني شوية علشان مبقاش محصورة فى لون معين. وأنا بحب أغنية كل ألوان الغنا وبحب أشوفها على المسرح عاملة أزاي ولاناس هتتجاوب معايا ولا لا".



ريهام عبد الحكيم

وعن مشاركة الشباب في الموسيقي بكثرة، قالت: "ده مناسب جدا للتغير المتواجد فى الأوبرا، وزمان كان كل اللي بحضر كبار سن، لكن دلوقت بقي فيه شباب، وكان لازم يحصل التطور ده، ويبقي فيه توليفة وتجديد"، مضيفة أن لحن الأغنية الجديدة لها "شعبي"، ولكن ليس بالشكل الذي يتخيله البعض.



ريهام عبد الحكيم

وعلقت على تجسيد شخصية أم كلثوم، قائلة: "لما بتجسد مشوار حد صعب تعمل شخصية تانية وانا نفسي أجسد دور وردة ونجاة، مطربين كبار وعندهم مشوار كبير"، مردفه:"انا مبعتبرش نفسي أني أتحصرت خالص، لان نجلي أغاني جديدة زي بالورقة والقلم، وفيه حاجة حلوة وغيرها، ولو الناس كانت حاطه اني مطربة اوبرا بس فده اتغير مع نجاح الأغاني دي".





وعبرت ريهام عبد الحكيم، عن رضاها عن أعمالها الفنية، ولكن هناك الكثير تتمنى أن تقدمه، مشيرة إلى أنها تتمنى أن تشارك في الأفلام، ولكن ذلك يحتاج مجهودا كبير، ولا تستطيع الجمع بين التمثيل والغناء، كما أنها تفضل ألوان التمثيل التي بها أغاني كثيرة، مضيفة: "اتعرض عليا حاجات كتير بس موافقتش عليها، لأنها مش مناسبة لي، وانا بعمل مجهود كبير علشان أثبت نفسي كمطربة".