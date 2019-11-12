شكرا لقرائتكم خبر عن الملحن محمد على سليمان: ما أثير عن خلافات مع ابنتى أنغام شائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى الملحن محمد على سليمان، والد الفنانة أنغام، ما تم تداوله من شائعات وبوستات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعى، مؤكدا أن حسابه مسروق منذ فترة.

وكان تم تداول بعض المنشورات التى تم نسبها له، يهاجم به ابنته، بعد رفضها تقديم بعض الأغنيات، التى لحنها لها قديما، فى حفلها الأخير بدار الأوبرا حسب روايات بعض حضور الحفل.

وأكد محمد على سليمان، فى تسجيل صوتى، بأحد البرامج التليفزيونية، أنه لم يقل ذلك، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية للوصول للفاعل ومعاقبته، مشددا على أن علاقته بابنته طيبة للغاية.

Advertisements

كانت أخبار قد تم تداولها مؤخرا عن وجود خلافات بين أنغام وأبيها الموسيقار محمد على سليمان، بعد امتناعها عن غناء أى من أغانيه التى لحنها لها خلال حفلها الأخير بالأوبرا.

وأثارت بعض منشوراته الجدل بعد ذلك، حيث كتب على "فيسبوك": "قدموا لأولادى العزاء والمواساة حيث من جعلنى الله سببا فى وجودهم أماتونى، البقاء لله والحمد لله".

وتابع: "اكتشفت أننى لست وحدى أعلم أن تستعجلين دفنى بل كل الناس الطيبين، وأفوض أمرى إلى الله".