شكرا لقرائتكم خبر عن حنان مطاوع تنشر صورة مع رضيعتها أماليا: " حب عمرى ربنا يحفظها " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة حنان مطاوع وهى تحمل رضيعتها أماليا، وحرصت على إخفاء وجهها، وشاركت محبيها بالصورة عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة:" حب عمري ربنا يحفظها ويسعد الناس كلها".

والفنانة حنان مطاوع رزقت بمولودتها الأولى أماليا، فى سبتمبر الماضي من زوجها المخرج المسرحى أميراليمانى بعد ثلاث سنوات من الزواج، حيث تزوجا فى سبتمبر من عام 2016 بعد قصة حب جمعتهما

يذكر أن حنان مطاوع شاركت فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "لمس أكتاف" مع ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب وحنان مطاوع ومحمد عز وشريف الدسوقى وتأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى.