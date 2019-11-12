شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو نادر من زفاف روجينا وأشرف زكى يكشف سر خناقة "المفاتيح" فى ليلة العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، فيديو نادر من حفل زفاف الفنانة روجينا والفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن منهم محمد هنيدى، سمير غانم، محمد رياض، وغيرهم من النجوم.

وتروى الفنانة روجينا خلال الفيديو، عن قصة يوم زواجهما، وتصفها أنها من أغرب حفلات الزواج، حيث قررت فى نفس اليوم إقامة حفل الزواج، قائلة :" اتجوزنا يوم تلات وكنا بنعزم الناس الساعة 3 الظهر والفرح بليل".

كما قال الفنان أشرف زكى أن خلال حفل الزفاف حدث "خناقة" على مفاتيح الشقة، قائلا :"قولت لروجينا ده وقت مفاتيح فى عروسة تعمل كدة".