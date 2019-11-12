شكرا لقرائتكم خبر عن ناهد السباعى تحيى الذكرى الثالثة لرحيل محمود عبد العزيز بصورة نادرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة ناهد السباعى، الذكرى الثالثة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، حيث شاركت متابعيها صورة نادرة لكوكبة من نجوم الفن يتوسطهم محمود عبد العزيز، وكتبت ناهد على الصورة، قائلة: " الذكري السنوية الثالثة للنجم العظيم نسألكم الدعاء و الفاتحة".

وظهرفى الصورة النادرة كل من:" ليلى علوى و لبلبة و إلهام شاهين و سميرة سعيد، و بوسى ومحمود حميدة وهالة صدقى و يحيى الفخرانى وحسين فهمى و فاروق الفيشاوى".

ولد الساحر محمود عبد العزيز بمدينة الإسكندرية فى حى الورديان، يوم 4 يونيو 1946 وحصل على بكالوريوس الزراعة من جامعة الإسكندرية، تزوج مرتين وأثمرت الزيجة الأولى عن ابنيه المنتج والممثل محمد محمود عبدالعزيز والممثل كريم محمود عبدالعزيز، والثانية من الإعلامية بوسى شلبى.

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وقد بدأ محمود عبد العزيز مسيرته الفنية فى السبعينات بمسلسل "الدوامة"، حين أسند له المخرج نور الدمرداش دوراً فيه، بجانب كل من محمود ياسين ونيللى، وجاءت انطلاقته السينمائية من خلال فيلم "الحفيد" أحد كلاسيكيات السينما المصرية عام 1974، كما قدم العديد من الأفلام الرومانسية خلال فترة السبعينيات، حيث بدأ رحلته مع البطولة فى عام 1975 عندما قام ببطولة فيلم "حتى آخر العمر".