بعد إثارته الجدل| هشام فتحي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل تصميم بوستر مهرجان القاهرة السينمائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

الكشف عن بوستر الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، قوبل بتساؤلات عديدة حول عدم وجود إشارة بالتصميم لكونه يخص مهرجانا سينمائيا، ومع ما أثاره من تباين في الآراء بين معجب ومتعجب ظلت الأسئلة مطروحة.

المخرج هشام فتحي "صاحب فكرة البوستر مع المصمم الإبداعي عمر قاسم" تحدث لـ"الخليج 365": "الجدل أمر طبيعي وصحي للغاية، ومن حق الجميع إبداء آرائهم، وفيما يخص وجهة نظرنا، أقول نعم تعمدنا أن نبتعد تماما عن المألوف، أو فكرة وضع الإشارات السينمائية، وتقديم عمل فني له وجهة نظر عن قناعة بأنه ليس وضع كاميرا بالبوستر مثلا هو الذي سيضيف للمهرجان، لأن الحدث نفسه هو ما يمنحك هذا المعنى، وأضيف هنا أن النظرة الأولى ربما لا تكون كافية، وعند إعادة النظر ثانية تبدأ معها مرحلة التفكير في المعاني المقصودة للشجرة المثمرة".

وتابع هشام: "نعم، تجنبنا أيضا البعد عن الرموز الفرعونية المعتادة، واعتمدنا على رمزية شروق الشمس المبشرة بيوم جديد، واللون الأخضر المعبر عن الحياة، علمًا بأننا استوحينا الفكرة من شجرة زاهرة موجودة بالفعل في منطقة الزمالك، ووجدناها بجذورها العتيقة الضاربة بالأرض لها مدلولها التاريخي وبأوراقها العريضة ترمز للحياة المثمرة التي تحمل خيرا كثيرا، وهي مع المرأة الشامخة معانٍ معبرة عن المهرجان".

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هشام فتحي كشف تفاصيل تصميم البوستر، وقال: "كان لدينا أفكار عديدة ومنها أن تكون ملامح مصرية سمراء، وكذلك البعد الفلسفي يرمز للحياة بشكل عام، واستمرت المشاورات بيننا سويا من ناحية ومع إدارة المهرجان واللجنة الاستشارية به مدة 3 شهور تقريبا، كنا قد قدمنا خلالها 3 أفكار، كان الاختلاف بينها فقط في طريقة التعبير، حتى تم الاستقرار على الفكرة التي ننفذ بها رؤيتنا، والتي تقوم على أن يكون البوستر يحمل معنى وعمقا وليس مجرد حاجة حلوة وخلاص".

وعن فريق العمل بالبوستر، قال: "بحكم كونه يخص مهرجانا دوليا ويحمل اسم بلدنا راعينا أن نستعين بخبرات مستشارين لهم آراؤهم ووجههات النظر التي تدعمنا، ومنهم الفنان ماهر دياب، ود. عبد المجيد إسماعيل، أما فريق العمل فضم النحات عبد الله إسماعيل، الـdop وائل درويش، المصور الفوتوغرافي خالد فضة، استايلست مروة عبد السميع، مكياج وتجميل محمود رشاد، ومصمم الشعر يوسف الأشقر، واستمرت مراحل التنفيذ من الرسم إلى التصوير والأزياء شهرا بالضبط".

وتحمل الدورة الـ41 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي اسم الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله، وتقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الحالي.