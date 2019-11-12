السبت.. وفاء عامر تسافر المغرب للتكريم من مهرجان الرباط لسينما المؤلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تسافر الفنانة وفاء عامر السبت المُقبل إلى المغرب لحضور فعاليات مهرجان الرباط لسينما المؤلف في دورته الـ24 والتي تُقام في الفترة ما بين 16 إلى 22 من نوفمبر الجاري.

وتكرم وفاء عن أعمالها الفنية والتي تعدت الـ18 فيلم سينمائي، منها: "كف القمر والليلة الكبيرة وحين ميسرة والجراج والتحويلة".

تخرجت وفاء عامر من كلية الآداب ثم التحقت بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وشاركت في بداية حياتها في فيلم "كشف المستور" للمخرج الكبير عاطف الطيب، كما قدمت العديد من المسلسلات التليفزيونية منها "جسر الخطر، الدالي، التوأم، ابن حلال، الطوفان"، ومسلسل "الملك فاروق" والذي قدمت فيه شخصية الملكة نازلي.

وكان أخر أعمالها مسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري والذي تم عرضه في رمضان الماضي.